Минобороны сообщило об уничтожении логистического центра ВСУ в Сумской области ВС РФ уничтожили "Геранями" логистический центр ВСУ в Сумской области

Москва9 авг Вести.Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Расчеты БПЛА "Герань" уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр в Сумской области говорится в сообщении

В Минобороны отметили, что российские подразделения регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотниками, складам и логистическим центрам, которые используются для доставки и хранения военного имущества, включая БПЛА и комплектующие к ним.

В ведомстве также заявили, что подразделения войск беспилотных систем применяют высокоточные беспилотники, способные поражать цели на всей территории Украины.

Утром российское военное ведомство информировало об ударах "Геранями" по складам ВСУ в Харьковской области.