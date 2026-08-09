Москва9 авгВести.Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Расчеты БПЛА "Герань" уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр в Сумской областиговорится в сообщении
В Минобороны отметили, что российские подразделения регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотниками, складам и логистическим центрам, которые используются для доставки и хранения военного имущества, включая БПЛА и комплектующие к ним.
В ведомстве также заявили, что подразделения войск беспилотных систем применяют высокоточные беспилотники, способные поражать цели на всей территории Украины.
Утром российское военное ведомство информировало об ударах "Геранями" по складам ВСУ в Харьковской области.