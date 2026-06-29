Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Харькова МО РФ: российские "Герани" поразили логистический центр ВСУ в районе Харькова

Москва29 июн Вести.Российские военнослужащие поразили логистический центр "Мегасклад" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, который использовался для транспортировки и хранения вооружения и дронов дальнего радиуса действия, а также комплектующих к ним. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно разведданным, хранящиеся на "Мегаскладе" беспилотники планировались к использованию для ударов вглубь территории России.

По объекту был нанесен удар высокой точности расчетом одного из подразделений войск беспилотных систем ВС РФ с применением БПЛА "Герань-5 сикер" говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что в результате удара на объекте началось возгорание, а высота пламени достигала 70 метров. Также были зафиксированы очаги вторичной детонации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ в Никополе Днепропетровской области. Для нанесения удара использовались беспилотники "Герань".