ВС РФ уничтожили склад дальних дронов ВСУ в Черниговской области Минобороны сообщило об ударе "Геранями" по складу беспилотников ВСУ

Москва15 авг Вести.Российские военнослужащие уничтожили склад ударных беспилотников большой дальности (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области с помощью дронов "Герань". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен по объекту в населенном пункте Пекуровка, где хранились и готовились к запуску ударные беспилотники. Минобороны также заявило о фиксации поражения объекта средствами объективного контроля.

Расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" войск беспилотных систем был нанесен удар по месту хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников в населенном пункте Пекуровка Черниговской области говорится в сообщении

Минобороны РФ также опубликовало кадры уничтожения склада.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные за сутки нанесли поражение логистическим центрам, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.