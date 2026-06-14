ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в ДНР с помощью "Гераней"

Армия России уничтожила украинский пункт управления БПЛА под Донецком ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в ДНР с помощью "Гераней"

Москва14 июн Вести.Российские войска беспилотных систем уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в районе Новогришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы ВС РФ поразили пункт управления с помощью дронов "Герань". На кадрах, снятых на камеру беспилотника, которые публикует ведомство, видны взрывы и пожар, произошедший после попадания дрона по объекту.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации украинских боевиков в ДНР в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово.