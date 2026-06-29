ВС РФ поразили пункт управления подразделения РЭБ ВСУ в Днепропетровской области МО РФ: поражен пункт управления подразделения РЭБ ВСУ в Никополе

Москва29 июн Вести.Российские военнослужащие поразили пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен с применением беспилотников "Герань".

В результате профессиональной боевой работы по расчету БПЛА "Герань" пункт управления полка РЭБ противника был успешно поражен отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что в результате ударов по цели возникло возгорание.

28 июня сообщалось, что российские беспилотники "Герань" ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций "Юг" украинской армии в районе населенного пункта Прибугское, на Волошской косе в Николаевской области.