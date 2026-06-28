Москва28 июн Вести.Российские беспилотники "Герань" ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций "Юг" украинской армии в районе населенного пункта Прибугское, на Волошской косе в Николаевской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Минобороны показало кадры объективного контроля, подтверждающие нанесение этого удара.

По данным ведомства, удар был нанесен пятью высокоточными БПЛА "Герань" войск беспилотных систем в режиме самонаведения.

Целями стали места сосредоточения личного состава, а также склады со специальными плавсредствами - каркасными лодками и безэкипажными катерами.