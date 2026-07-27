ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге

МО РФ подтвердило поражение логистического центра ВСУ в Кривом Роге ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге

Москва27 июл Вести.Расчеты войск беспилотных систем нанесли удар по логистическому центру Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Кривой Рог на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Герань-4 Сикер".

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием сообщили в пресс-службе МО РФ

Ранее в российском военном ведомстве показали кадры поражения судна на внешнем рейде порта Одесса с помощью БПЛА "Герань-4 Сикер".