Москва27 июлВести.Расчеты войск беспилотных систем нанесли удар по логистическому центру Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Кривой Рог на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Герань-4 Сикер".
Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгораниемсообщили в пресс-службе МО РФ
Ранее в российском военном ведомстве показали кадры поражения судна на внешнем рейде порта Одесса с помощью БПЛА "Герань-4 Сикер".