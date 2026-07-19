МО: БПЛА "Герань-4" ударил по балкеру у порта Одесса

Минобороны показало поражение балкера на внешнем рейде Одессы МО: БПЛА "Герань-4" ударил по балкеру у порта Одесса

Москва19 июл Вести.Минобороны России опубликовало кадры, на которых показан удар беспилотника "Герань-4 сикер" по судну типа балкер на внешнем рейде порта Одесса.

Операторы БПС ударили по судну типа балкер на внешнем рейде порта Одесса с использованием "Герань-4 сикер" говорится в сообщении оборонного ведомства

В министерстве заявили, что средства объективного контроля зафиксировали успешное поражение цели.

Ранее Минобороны также сообщало об ударах по четырем судам ВСУ в Черном море. По данным ведомства, севернее острова Змеиный были поражены балкер и сухогруз. В Минобороны отметили, что эти суда использовались украинскими силами для запуска ударных беспилотников и безэкипажных катеров.