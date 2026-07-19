Минобороны РФ сообщило об ударах по четырем сухогрузам в Черном море

Российские военные пустили на дно четыре судна ВСУ Минобороны РФ сообщило об ударах по четырем сухогрузам в Черном море

Москва19 июл Вести.Минобороны России заявило об ударах по четырем судам ВСУ в Черном море. Так, севернее острова Змеиный были поражены балкер и сухогруз. В военном ведомстве пояснили, что с них украинские боевики запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера.

Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа "балкер", с грузом военного назначения на рейде порта "Одесса" заявили в оборонном ведомства

Также сообщалось, что портовая инфраструктура была поражена противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.