Москва19 июлВести.Минобороны России заявило об ударах по четырем судам ВСУ в Черном море. Так, севернее острова Змеиный были поражены балкер и сухогруз. В военном ведомстве пояснили, что с них украинские боевики запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера.
Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа "балкер", с грузом военного назначения на рейде порта "Одесса"заявили в оборонном ведомства
Также сообщалось, что портовая инфраструктура была поражена противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.