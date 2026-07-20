Минобороны заявило об ударах по транспорту, ТЭК и цехам катеров ВСУ ВС РФ нанесли удары по используемым ВСУ объектам инфраструктуры

Москва20 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по цехам сборки безэкипажных катеров (морских дронов). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, все назначенные цели были успешно поражены. Удары по инфраструктурным объектам ТЭК и логистики направлены на ограничение возможностей снабжения и маневрирования украинских войск, а уничтожение сборочных цехов позволяет снизить активность применения противником безэкипажных катеров в акватории Черного моря.