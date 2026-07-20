МО: удары РФ по портам Украины и судам с военными грузами снижают потенциал ВСУ

В МО сообщили о снижении возможностей ВСУ из-за атак ВС РФ по портам и судам МО: удары РФ по портам Украины и судам с военными грузами снижают потенциал ВСУ

Москва20 июл Вести.Российские удары по украинским портам и судам снижают возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по транспортировке вооружения и военной техники. Об этом сообщило Минобороны (МО) РФ, передает "Интерфакс".

Министерство предоставило кадры нанесения ударов беспилотниками "Герань" и "Гербера" по двум морским суднам типа "балкер" и сухогрузу, которые доставляли грузы для ВСУ в порт "Черноморск".

Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники сообщили в МО

Кроме того, в министерстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

Также ранее Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по цехам сборки безэкипажных катеров (морских дронов).