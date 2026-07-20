Москва20 июлВести.Российские удары по украинским портам и судам снижают возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по транспортировке вооружения и военной техники. Об этом сообщило Минобороны (МО) РФ, передает "Интерфакс".
Министерство предоставило кадры нанесения ударов беспилотниками "Герань" и "Гербера" по двум морским суднам типа "балкер" и сухогрузу, которые доставляли грузы для ВСУ в порт "Черноморск".
Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техникисообщили в МО
Кроме того, в министерстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.
Также ранее Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по цехам сборки безэкипажных катеров (морских дронов).