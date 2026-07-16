Москва16 июлВести.Минобороны России опубликовало кадры поражения украинского судна с военным грузом, которое переходило в порт "Черноморск" Одесской области.
Для удара по сухогрузу, который использовался в интересах ВСУ, были применены беспилотники "Герань-2".
В ведомстве подчеркнули, что судно должно было доставить на Украину военный груз.
Сухогруз был атакован в акватории Черного моря по пути в одесский порт "Черноморск". На видеокадрах видно, что беспилотник успешно настигает цель и поражает надстройку на сухогрузе.
Ранее сообщалось, что российские БПЛА "Герань-4 сикер" атаковали корабли ВСУ в районе Одесской и Николаевской областей. Днем ранее армия России поразила три судна, действовавших в интересах украинских боевиков.