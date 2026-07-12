Москва12 июлВести.Минобороны России поделилось кадрами удара по сейнеру, который переоборудовали для использования в интересах украинских боевиков.
На видеозаписи зафиксировано, как судно атакует ударный беспилотник "Герань-4 сикер".
В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне нанесены удары … по сейнеруговорится в сообщении ведомства
Уточняется, что сейнер использовался для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера в порту "Черноморск" в Одесской области.
Минобороны подчеркнуло, что все назначенные цели были поражены.
Ранее российское ведомство отчиталось о нанесении групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые использовались в интересах ВСУ. Удары наносились с применением высокоточного оружия и ударных БПЛА.