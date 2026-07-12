Появились кадры удара по рыболовному судну, которое использовали ВСУ МО показало кадры поражения сейнера, переоборудованного для военных целей

Москва12 июл Вести.Минобороны России поделилось кадрами удара по сейнеру, который переоборудовали для использования в интересах украинских боевиков.

На видеозаписи зафиксировано, как судно атакует ударный беспилотник "Герань-4 сикер".

В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне нанесены удары … по сейнеру говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что сейнер использовался для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера в порту "Черноморск" в Одесской области.

Минобороны подчеркнуло, что все назначенные цели были поражены.

Ранее российское ведомство отчиталось о нанесении групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые использовались в интересах ВСУ. Удары наносились с применением высокоточного оружия и ударных БПЛА.