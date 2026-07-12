Войска России нанесли удары по портовой инфраструктуре ВСУ в Одесской области

ВС РФ групповыми ударами поразили порты в Одессе и Черноморске Войска России нанесли удары по портовой инфраструктуре ВСУ в Одесской области

Москва12 июл Вести.Российская армия минувшей ночью нанесла групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые использовались в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что намеченные цели использовались украинскими боевиками для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, пораженные корабли доставляли военные грузы в украинские порты.

Накануне Минобороны РФ также отчиталось о групповых ударах по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе.

В российском министерстве подчеркнули, что эффективность ударов доказывает способность оружия ВС РФ обходить западные системы ПВО.