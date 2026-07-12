ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов – Москва Автобус Стаханов – Москва атакован ВСУ, есть пострадавшие

Москва12 июл Вести.ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу в ЛНР, сообщил в MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

ЧП произошло в Лутугинском муниципальном округе, автобус следовал из Стаханова в Москву.

Всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения говорится в заявлении

Леонид Пасечник подчеркнул, что все пассажиры эвакуированы, идет уточнение данных о пострадавших.

В настоящее время противник пытается предпринять повторную атаку на автобус и оперативные группы на месте происшествия, мобильные огневые группы отражают удары.