Москва9 июлВести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об ударе вражеского дрона по рейсовому автобусу.
Информация об этом была опубликована в его мессенджере MAX.
Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная - Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянкасказано в сообщении
По предварительным данным, ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.
Ранее глава субъекта сообщил, что ВСУ ударили по скоплению людей на АЗС. По предварительным данным, ранения получили четыре мужчины и женщина.