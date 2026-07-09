Пасечник: дрон атаковал рейсовый автобус в ЛНР при посадке пассажиров

ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР при посадке пассажиров, есть раненые Пасечник: дрон атаковал рейсовый автобус в ЛНР при посадке пассажиров

Москва9 июл Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об ударе вражеского дрона по рейсовому автобусу.

Информация об этом была опубликована в его мессенджере MAX.

Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная - Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка сказано в сообщении

По предварительным данным, ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее глава субъекта сообщил, что ВСУ ударили по скоплению людей на АЗС. По предварительным данным, ранения получили четыре мужчины и женщина.