Дрон ВСУ нанес удар по рейсовому автобусу в ЛНР

Москва31 мая Вести.В ЛНР украинский дрон атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Старобельск – Москва. Об этом правительство республики сообщило в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 мая, около 11.10.

БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу "Старобельск — Москва" в районе улицы Восточной города Рубежное говорится в сообщении правительства

В салоне находились 11 пассажиров. Никто из них не пострадал, но была повреждена задняя часть автобуса, а также пробит радиатор.

Возгорания не произошло. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.