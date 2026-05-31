Москва31 маяВести.В ЛНР украинский дрон атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Старобельск – Москва. Об этом правительство республики сообщило в Telegram-канале.
Инцидент произошел в воскресенье, 31 мая, около 11.10.
БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу "Старобельск — Москва" в районе улицы Восточной города Рубежноеговорится в сообщении правительства
В салоне находились 11 пассажиров. Никто из них не пострадал, но была повреждена задняя часть автобуса, а также пробит радиатор.
Возгорания не произошло. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.