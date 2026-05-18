Москва18 маяВести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате удара украинского дрона по пассажирской маршрутке погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник.
ВСУ атаковали рейсовый микроавтобус Лисичанск - Северодонецк… Семнадцатилетнюю девушку не удалось спасти. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет...написал Пасечник в мессенджере MAX
Он подчеркнул, что противник намеренно атаковал гражданский транспорт, и выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Подробности о состоянии остальных пострадавших не уточняются.