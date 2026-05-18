ВСУ ударили по микроавтобусу в ЛНР, погибла 17-летняя девушка

Москва18 мая Вести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате удара украинского дрона по пассажирской маршрутке погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник.

ВСУ атаковали рейсовый микроавтобус Лисичанск - Северодонецк… Семнадцатилетнюю девушку не удалось спасти. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет... написал Пасечник в мессенджере MAX

Он подчеркнул, что противник намеренно атаковал гражданский транспорт, и выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Подробности о состоянии остальных пострадавших не уточняются.