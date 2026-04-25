При ударах ВСУ по территории ЛНР три человека погибли и пять пострадали

Три человека погибли в результате атак ВСУ на ЛНР, еще пятеро ранены При ударах ВСУ по территории ЛНР три человека погибли и пять пострадали

Москва25 апр Вести.Украинские боевики атакуют населенные пункты Луганской Народной Республики. Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, с ночи и в течение дня в результате ударов погибли три мирных жителя, ранения разной степени тяжести получили пять человек.

Начиная с ночи, ВСУ наносят удары по республике. Вражеские БПЛА атаковали Троицкий муниципальный округ, Лисичанск, Луганск и Рубежное… Ночью серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли 3 человека, еще двое ранены написал Пасечник в мессенджере MAX

Он уточнил, что в результате действий киевского режима в селе полностью разрушены четыре жилых дома. На месте работают спасатели, идет разбор завалов.

В Рубежном дрон ВСУ ударил по гражданской машине, пострадали пожилые мужчина и женщина. Другой беспилотник атаковал дорожную технику, ранения получил коммунальщик.

В Луганске удар пришелся недалеко от автобусного парка, в Лисичанске повреждены жилые дома.