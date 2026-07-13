В ЛНР два человека погибло и четыре пострадало в результате ударов ВСУ

Два мирных жителя ЛНР погибли из-за атак Украины, четверо пострадали В ЛНР два человека погибло и четыре пострадало в результате ударов ВСУ

Москва13 июл Вести.Луганская Народная Республика подверглась атакам ВСУ. В результате ударов 13 июля погибли два мирных жителя, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Старобельске травмы, несовместимые с жизнью, получила местная 34-летняя жительница. А в Кременной БПЛА нанес удар вблизи частного жилого дома, где находился 50-летний мужчина. Он погиб.

Также ранения получили четверо: 18-летняя девушка, 62-летний и 55-летний мужчины, а также 39-летняя женщина. Ранены были жители Новоайдарского, Троицкого и Сватовского муниципального округов, а также Лисичанска.

В Белокуракинском муниципалитете ВСУ ударили по легковому автомобилю. Водитель и пассажир успели покинуть машину до удара и спастись. Транспорт был уничтожен.