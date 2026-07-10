Пасечник: два человека погибли и двое получили ранения из-за ударов ВСУ по ЛНР

В ЛНР дроны ВСУ убили двух пенсионеров, еще два человека получили ранения Пасечник: два человека погибли и двое получили ранения из-за ударов ВСУ по ЛНР

Москва10 июл Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате атак ВСУ погибли двое мирных жителей, еще два человека получили ранения.

Информация об этом была опубликована главой субъекта в его канале в мессенджере MAX.

Жертвами ВСУ стали два пожилых человека в Сватовском муниципальном округе.

Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово – Нижняя Дуванка. Пострадали 2 человека: ранена 73-летняя женщина, 73-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью сказано в сообщении

Еще один вражеский дрон атаковал легковой автомобиль в черте города Сватово. Ранения получили 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь.

Глава ЛНР принес соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Кроме того, дроны атаковали территорию торгового продуктового предприятия, повреждено два гражданских грузовых автомобиля.