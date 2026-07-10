При атаках дронов в ЛНР погиб мужчина, три человека пострадали

При ударе БПЛА по машине в ЛНР погиб мужчина При атаках дронов в ЛНР погиб мужчина, три человека пострадали

Москва10 июл Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате атак вражеских дронов по региону погиб один человек. Еще трое получили травмы.

На участке дороги Сватово – Нижняя Дуванка беспилотник ударил по легковушке. 73-летняя женщина пострадала, 73-летний мужчина погиб.

Еще один вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль в черте города Сватово. Ранены 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Пострадавшие получают медицинскую помощь.

Помимо этого, противник атаковал в Сватово территорию торгового продуктового предприятия, повреждено два грузовика.