Москва10 июлВести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате атак вражеских дронов по региону погиб один человек. Еще трое получили травмы.
На участке дороги Сватово – Нижняя Дуванка беспилотник ударил по легковушке. 73-летняя женщина пострадала, 73-летний мужчина погиб.
Еще один вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль в черте города Сватово. Ранены 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочьотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Пострадавшие получают медицинскую помощь.
Помимо этого, противник атаковал в Сватово территорию торгового продуктового предприятия, повреждено два грузовика.