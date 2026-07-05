Один человек погиб, другой получил ранения во время атаки БПЛА В ЛНР

В ЛНР во время атаки беспилотников один человек погиб, один ранен Один человек погиб, другой получил ранения во время атаки БПЛА В ЛНР

Москва5 июл Вести.Украинские БПЛА атаковали автомобили мирных граждан в пяти муниципалитетах ЛНР, в результате есть погибший и раненый. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В Кременной украинский БПЛА ударил по легковой машине. К несчастью, несовместимые с жизнью ранения получил 57-летний мужчина. Он погиб за день до своего дня рождения говорится в сообщении

На участке дороги Счастье – Луганск в районе города Счастье во время атаки БПЛА по легковому автомобилю ранен 46-летний водитель.

Беспилотники также нанесли удары по легковому автомобилю в Сватово, грузовой машине коммунального предприятия в Северодонецке и грузовику частного предприятия в Алчевске