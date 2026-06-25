Один человек погиб, двое получили ранения в результате атак дронов в ЛНР

В ЛНР при атаках украинских беспилотников погиб один человек, еще двое ранены Один человек погиб, двое получили ранения в результате атак дронов в ЛНР

Москва25 июн Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак беспилотников ВСУ погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

ВФУ продолжает террористические атаки на жителей республики. Мобильные огневые группы отразили большинство вражеских БПЛА, некоторые из них все же смогли нанести удар написал Леонид Пасечник

В Северодонецке от удара дрона погиб 29-летний водитель грузовика. В Первомайске, на окраине Луганска и в Новоайдарском округе атакам подверглись гражданские грузовые автомобили – там обошлось без жертв.

В Лисичанске Вооруженные формирования Украины атаковали здание "Луганскгаза" – получила ранения 58-летняя инженер предприятия. Ее госпитализировали.

Еще один беспилотник нанес удар по территории у магазина – пострадал 24-летний парень.

Сотрудники СУ СК РФ по республике фиксируют последствия ударов.