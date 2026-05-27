От ударов украинских дронов по ЛНР погиб мужчина, еще пять человек пострадали В ЛНР украинские дроны атаковали здание гимназии в Сватове

Москва27 мая Вести.В Луганской Народной Республике в результате ударов беспилотников по Сватовскому округу и Северодонецку один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Укронацисты продолжают бить по городам республики. Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк написал Леонид Пасечник

В Сватове дрон атаковал гражданский автомобиль, погиб 51-летний мужчина. Еще два человека - женщина и мужчина - травмированы. Второй беспилотник повредил кровлю здания местной гимназии №7. К счастью, дети не пострадали.

В Северодонецке под удары БПЛА попали автомобиль и здание одного из коммунальных предприятий. В результате ранены три человека. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Глава республики выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сознательно атакуют мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Сотрудники регионального управления СК России документируют противоправные действия киевского режима.