Один человек погиб и трое пострадали в результате атак ВСУ на ЛНР за сутки

За сутки в ЛНР при атаках со стороны Украины один человек погиб и 3 пострадали Один человек погиб и трое пострадали в результате атак ВСУ на ЛНР за сутки

Москва30 июл Вести.В Луганской Народной Республике за последние 24 часа в результате атак со стороны Украины один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Киевский режим продолжает наносить прицельные удары по мирным жителям республики: за сутки погиб один человек, еще трое ранены… Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления написал Пасечник в мессенджере МАХ

Жертвой боевиков стал водитель грузовика, по которому в Луганске прилетел дрон. Там же противник ударил по транспортному средству коммунальщиков, обошлось без потерь.

В Кременском округе пострадали две женщины 58 и 76 лет и 65-летний мужчина, ВСУ били по магазину и легковым машинам.

Всего за сутки в небе над республикой силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожены более 40 воздушных целей