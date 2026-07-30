Москва30 июлВести.В Луганской Народной Республике за последние 24 часа в результате атак со стороны Украины один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Киевский режим продолжает наносить прицельные удары по мирным жителям республики: за сутки погиб один человек, еще трое ранены… Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровлениянаписал Пасечник в мессенджере МАХ
Жертвой боевиков стал водитель грузовика, по которому в Луганске прилетел дрон. Там же противник ударил по транспортному средству коммунальщиков, обошлось без потерь.
В Кременском округе пострадали две женщины 58 и 76 лет и 65-летний мужчина, ВСУ били по магазину и легковым машинам.
Всего за сутки в небе над республикой силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожены более 40 воздушных целей