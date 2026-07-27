2 человека погибли и 7 пострадали при ударах ВСУ по транспортным средствам в ЛНР

ВСУ атакуют транспортные средства в ЛНР, два человека погибли и семеро ранены 2 человека погибли и 7 пострадали при ударах ВСУ по транспортным средствам в ЛНР

Москва27 июл Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, еще семь человек пострадали. Во всех случаях противник бил по транспортным средствам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Боевики ВФУ продолжают террор мирных жителей республики: двое погибли и семь человек ранены… Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! Семьям погибших выражаю глубокие соболезнования написал Пасечник в мессенджере МАХ

Одной из жертв киевского режима стал 41-летний мужчина в Перевальске, грузовик которого утром 27 июля, в понедельник, атаковал дрон ВСУ.

Еще один водитель получил смертельные ранения в результате удара украинского БПЛА по машине газовой службы Первомайск. Трое сотрудников пострадали.

Семейная пара была ранена при атаке на грузовую "Газель" в Новоайдарском муниципальном округе. Мужчина получил травмы после удара по легковушке.

В Луганске целью боевиков стал пассажирский микроавтобус. 43-летний водитель ранен.