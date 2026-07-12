В ЛНР при атаках дронов погиб дорожный рабочий, еще несколько человек ранены

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки, есть погибший и раненые В ЛНР при атаках дронов погиб дорожный рабочий, еще несколько человек ранены

Москва12 июл Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак украинских беспилотников есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Отмечается, что днем 11 июля и в ночь на 12 июля Вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов. Большинство атак отражено силами ПВО и мобильными огневыми группами - уничтожено более 40 воздушных целей. Однако часть дронов смогла нанести удары.

ВФУ атаковали шесть муниципалитетов республики. Основная часть атак отражена… Некоторым вражеским БПЛА удалось нанести удар. К несчастью, есть жертвы и пострадавшие написал Леонид Пасечник

В Лисичанске беспилотник атаковал "Газель" дорожной службы: 41-летний рабочий погиб, его 39-летний напарник ранен. В Сватове под удары дронов попали мотоциклист и "Газель" - ранены двое мужчин 35 и 34 лет. В Белокуракинском округе ранен 48-летний мужчина, в Кременной - 75-летняя женщина.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

В Старобельском округе после удара БПЛА по частному дому начался пожар. На месте работал наряд МЧС. Украинская сторона нанесла повторный удар, но спасатели успели укрыться, никто не пострадал.

В Стаханове и Кременной в результате атак дронов повреждена техника на коммунальных предприятиях, в Стаханове также пострадали магазины и грузовые автомобили на продуктовой базе.

Следователи СК фиксируют последствия ударов вооруженных формирований Украины.