При ударах по ЛНР есть погибшие и пострадавшие

В ЛНР атакованы пять муниципалитетов, погибли два и ранены два человека При ударах по ЛНР есть погибшие и пострадавшие

Москва9 июл Вести.Пять муниципалитетов Луганской Народной Республики атакованы ВСУ, сообщил в MAX глава ЛНР Леонид Пасечник.

Под ударами противника оказались Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ.

При этом силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 20 воздушных целей говорится в заявлении

18-летний молодой человек погиб при ударе БПЛА по легковому автомобилю на трассе Первомайск – Ирмино. Там же был ранен 30-летний мужчина.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты нанесли удары по автобазе индивидуального предпринимателя, промышленной зоне и грузовому автомобилю в Первомайске, Краснодоне и Северодонецке.

В Первомайске погиб работник автотранспортного предприятия, а при повторном ударе дрона пострадал сотрудник МЧС России.