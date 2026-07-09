Москва9 июлВести.Пять муниципалитетов Луганской Народной Республики атакованы ВСУ, сообщил в MAX глава ЛНР Леонид Пасечник.
Под ударами противника оказались Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ.
При этом силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 20 воздушных целейговорится в заявлении
18-летний молодой человек погиб при ударе БПЛА по легковому автомобилю на трассе Первомайск – Ирмино. Там же был ранен 30-летний мужчина.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты нанесли удары по автобазе индивидуального предпринимателя, промышленной зоне и грузовому автомобилю в Первомайске, Краснодоне и Северодонецке.
В Первомайске погиб работник автотранспортного предприятия, а при повторном ударе дрона пострадал сотрудник МЧС России.