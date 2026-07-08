Заправка и велосипедисты атакованы украинскими дронами в ЛНР

В ЛНР дроны ударили по заправке и велосипедистам, ранены 4 человека Заправка и велосипедисты атакованы украинскими дронами в ЛНР

Москва8 июл Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали мирных жителей в Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава ЛНР Леонид Пасечник.

В городе Сватово беспилотники ВСУ нанесли удары по двум велосипедистам.

С травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 79-летний и 48-летний мужчины говорится в заявлении

Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе была атакована автозаправочная станция, ранения получили 64-летние мужчины.

Также украинские БПЛА атаковали грузовик и микроавтобус в Старобельском муниципальном округе и Рубежном. В этих случаях обошлось без пострадавших.