Москва8 июлВести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали мирных жителей в Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава ЛНР Леонид Пасечник.
В городе Сватово беспилотники ВСУ нанесли удары по двум велосипедистам.
С травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 79-летний и 48-летний мужчиныговорится в заявлении
Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе была атакована автозаправочная станция, ранения получили 64-летние мужчины.
Также украинские БПЛА атаковали грузовик и микроавтобус в Старобельском муниципальном округе и Рубежном. В этих случаях обошлось без пострадавших.