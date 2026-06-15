В ЛНР при атаках со стороны Украины пострадали три мирных жителя

При ударах вражеских дронов ранения получили три жителя ЛНР В ЛНР при атаках со стороны Украины пострадали три мирных жителя

Москва15 июн Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак со стороны Украины ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщает правительство ЛНР.

Противник атаковал территорию региона с использованием дронов 15 июня, в понедельник.

В Северодонецке украинский БПЛА квадрокоптерного типа атаковал гражданский грузовой автомобиль. Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Еще один удар вражеского квадрокоптера пришелся по жилому массиву Лисичанска. Множественные ранения получил пожилой мужчина 1944 года рождения говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

Отмечается, что все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.

Накануне вражеский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Троицком муниципальном округе. Легкие ранения получила женщина.