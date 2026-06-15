Москва15 июнВести.В Луганской Народной Республике в результате атак со стороны Украины ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщает правительство ЛНР.
Противник атаковал территорию региона с использованием дронов 15 июня, в понедельник.
В Северодонецке украинский БПЛА квадрокоптерного типа атаковал гражданский грузовой автомобиль. Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Еще один удар вражеского квадрокоптера пришелся по жилому массиву Лисичанска. Множественные ранения получил пожилой мужчина 1944 года рожденияговорится в сообщении правительства в мессенджере MAX
Отмечается, что все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.
Накануне вражеский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Троицком муниципальном округе. Легкие ранения получила женщина.