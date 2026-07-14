Мирные граждане пострадали после атаки более 30 беспилотников ВСУ в ЛНР

ВСУ атаковали ЛНР с применением беспилотников, есть пострадавшие Мирные граждане пострадали после атаки более 30 беспилотников ВСУ в ЛНР

Москва14 июл Вести.Несколько пожарных и двое мирных граждан пострадали после атаки более 30 украинских беспилотников в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Враг нанес удары вечером 13 июля и ночью 14 июля. Силам противовоздушной обороны (ПВО) и мобильным огневым группам удалось сбить более 30 дронов, однако некоторым БПЛА удалось нанести удары, в том числе по нескольким районам Луганска.

Атака в [Луганске] была совершена по двигающемуся гражданскому грузовику. Тяжело ранен 49-летний водитель. В Рубежном БПЛА ударил по территории частного сектора. Ранен 73-летний мужчина, который находился на улице написал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ

Также пострадали несколько пожарных, ликвидировавших возгорание гражданских грузовиков, которое вспыхнуло в результате предыдущей террористической атаки.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) также нанесли удары по Красному Лучу, Троицкому и Кременскому муниципальным округам. Повреждены гражданские транспортные средства и агропромышленная техника.

Все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий вражеских атак.

Следователи СК РФ по ЛНР фиксируют последствия ударов.