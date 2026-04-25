Москва25 апрВести.В Луганской Народной Республике украинский беспилотник атаковал пожарных, которые тушили возгорание, начавшееся после удара ВСУ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЛНР.
Сегодня в Рубежном в ходе тушения возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА, личный состав МЧС России был атакован вражеским беспилотникомговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Обошлось без пострадавших, спасатели успели укрыться. Пожарный автомобиль поврежден.
Ранее о массированной атаке на регион, которая началась ночью 25 апреля, в субботу, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. В результате действий противника погибли три человека, пятеро пострадали.