В ЛНР вражеский БПЛА атаковал пожарных, ликвидирующих возгорание после удара ВСУ

Украинский БПЛА ударил по пожарным, ликвидирующим возгорание в ЛНР В ЛНР вражеский БПЛА атаковал пожарных, ликвидирующих возгорание после удара ВСУ

Москва25 апр Вести.В Луганской Народной Республике украинский беспилотник атаковал пожарных, которые тушили возгорание, начавшееся после удара ВСУ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЛНР.

Сегодня в Рубежном в ходе тушения возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА, личный состав МЧС России был атакован вражеским беспилотником говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Обошлось без пострадавших, спасатели успели укрыться. Пожарный автомобиль поврежден.

Ранее о массированной атаке на регион, которая началась ночью 25 апреля, в субботу, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. В результате действий противника погибли три человека, пятеро пострадали.