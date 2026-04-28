Москва28 апрВести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал сотрудников МЧС России в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛНР.
Удар был нанесен по пожарным, которые прибыли для тушения сухой растительности около села Смоляниново. Целенаправленная атака была осуществлена в тот момент, когда сотрудники МЧС работали на месте возгорания.
Техника МЧС России получила значительные повреждения - пожарная автоцистерна сгорелаговорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
Известно, что в результате атаки никто из пожарных не пострадал.