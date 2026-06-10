Москва10 июнВести.Беспилотный летательный аппарат нанес удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Луганской Народной Республике, сообщил в мессенджере MAX глава региона Леонид Пасечник.
ЧП произошло на участке трассы Троицкое - Сватово. В машине, помимо работников скорой помощи, находился пациент, которого транспортировали в лечебное учреждение.
В результате удара погиб водитель. Также ранения получили фельдшер и пациентговорится в заявлении
Отмечается, что пострадавшим потребовалась госпитализация.