Москва10 июнВести.Беспилотный летательный аппарат нанес удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Луганской Народной Республике, сообщил в мессенджере MAX глава региона Леонид Пасечник.

ЧП произошло на участке трассы Троицкое - Сватово. В машине, помимо работников скорой помощи, находился пациент, которого транспортировали в лечебное учреждение.

В результате удара погиб водитель. Также ранения получили фельдшер и пациент

говорится в заявлении

Отмечается, что пострадавшим потребовалась госпитализация.