Москва8 июнВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал коммунальщиков в Луганской Народной Республике, сообщили в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
БПЛА ударил по специализированному автомобилю теплоснабжающего предприятия, на котором сотрудники ехали после выполнения ремонтных работ.
Трагическое событие произошло во время выполнения работ по подготовке к предстоящей зимеуточняется в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Жертвой удара стал работник организации "Рубежноетепло", еще один сотрудник получил ранения и был госпитализирован. В настоящее время пострадавший находится в стабильном состоянии.