Работник "Рубежноетепло" убит при ударе дрона в ЛНР, его коллега ранен

Дрон атаковал работников "Рубежноетепло" в ЛНР, есть погибший и пострадавший Работник "Рубежноетепло" убит при ударе дрона в ЛНР, его коллега ранен

Москва8 июн Вести.Беспилотный летательный аппарат атаковал коммунальщиков в Луганской Народной Республике, сообщили в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

БПЛА ударил по специализированному автомобилю теплоснабжающего предприятия, на котором сотрудники ехали после выполнения ремонтных работ.

Трагическое событие произошло во время выполнения работ по подготовке к предстоящей зиме уточняется в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Жертвой удара стал работник организации "Рубежноетепло", еще один сотрудник получил ранения и был госпитализирован. В настоящее время пострадавший находится в стабильном состоянии.