БПЛА атаковал машину энергетиков в ЛНР, ранен электромонтер

Москва17 апр Вести.Один человек пострадал в результате удара ВСУ по бригаде работников Сватовского РЭС филиала АО "Юго-Западная ЭСК" "Луганскэнерго", сообщили в пресс-службе "Юго-западной электросетевой компании".

Беспилотный летательный аппарат атаковал служебную машину со специалистами, которые ехали после проведения восстановительных работ.

Осколочное ранение получил электромонтер по эксплуатации распределительной сети говорится в Telegram-канале "Юго-западной ЭСК"

Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что произошедшее является не первым случаем ударов по бригадам энергетиков. В компании назвали подобные атаки "настоящей охотой" на специалистов, обеспечивающих людей светом и теплом.