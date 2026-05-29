Водитель "Камаза" пострадал в ЛНР при атаке вражеского беспилотника

Москва29 мая Вести.В середине рабочего дня украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в ЛНР. Пострадал водитель "Камаза", сообщается в Telegram-канале республиканского правительства.

Дрон ударил по грузовому автомобилю дорожно-эксплуатационного предприятия в Рубежном. Водителя 1965 года рождения госпитализировали с подозрением на контузию. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Еще один беспилотник атаковал продуктовый магазин в Зоринске. Повреждены остекление и фасад здания. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, БПЛА нанес удар по многоквартирному жилому дому в Золотом Первомайского городского округа. Повреждена кровля здания.