Москва29 маяВести.В середине рабочего дня украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в ЛНР. Пострадал водитель "Камаза", сообщается в Telegram-канале республиканского правительства.
Дрон ударил по грузовому автомобилю дорожно-эксплуатационного предприятия в Рубежном. Водителя 1965 года рождения госпитализировали с подозрением на контузию. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Еще один беспилотник атаковал продуктовый магазин в Зоринске. Повреждены остекление и фасад здания. К счастью, пострадавших нет.
Кроме того, БПЛА нанес удар по многоквартирному жилому дому в Золотом Первомайского городского округа. Повреждена кровля здания.