В ЛНР в результате атак ВСУ ранены пять мирных жителей

Двое жителей ЛНР пострадали при атаке ВСУ на автобус В ЛНР в результате атак ВСУ ранены пять мирных жителей

Москва2 июн Вести.Украинские БПЛА предприняли новые атаки на ЛНР. Подробности сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Утром 2 июня дрон атаковал гражданский транспорт. Есть раненые.

Под ударом оказался рейсовый автобус Рубежное - Кременная, следовавший через Кременную. В результате этого подлого преступления пострадали три человека говорится в сообщении

В результате еще одного удара по частному сектору Стаханова ранены двое мужчин. В городской больнице пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Все преступления киевского режима фиксируют сотрудники СК РФ по ЛНР, отметил Пасечник и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.