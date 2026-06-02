Москва2 июнВести.Украинские БПЛА предприняли новые атаки на ЛНР. Подробности сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Утром 2 июня дрон атаковал гражданский транспорт. Есть раненые.
Под ударом оказался рейсовый автобус Рубежное - Кременная, следовавший через Кременную. В результате этого подлого преступления пострадали три человекаговорится в сообщении
В результате еще одного удара по частному сектору Стаханова ранены двое мужчин. В городской больнице пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Все преступления киевского режима фиксируют сотрудники СК РФ по ЛНР, отметил Пасечник и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.