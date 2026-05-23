Москва23 маяВести.Украинский беспилотник ударил по центру Луганска, легкие ранения получили два человека. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что противник атаковал место, где обычно собираются молодые люди и родители с маленькими детьми.

БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы

написал Пасечник в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой атаки ВСУ в центре города была объявлена эвакуация.