Беспилотник ВСУ атаковал центр Луганска, ранены два человека

Москва23 мая Вести.Украинский беспилотник ударил по центру Луганска, легкие ранения получили два человека. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что противник атаковал место, где обычно собираются молодые люди и родители с маленькими детьми.

БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы написал Пасечник в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой атаки ВСУ в центре города была объявлена эвакуация.