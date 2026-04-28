Москва28 апрВести.Украинские военные атаковали здание администрации Марковского муниципального округа в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Прицельный удар беспилотными летательными аппаратами был нанесен в разгар рабочего дня.
Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощьговорится в заявлении главы субъекта, опубликованном в мессенджере MAX
Здание получило серьезные повреждения, работы на месте ЧП, в том числе – тушение, осложнялись угрозой повторных ударов. В настоящее время пожар ликвидирован, идет разбор завалов.
Леонид Пасечник подчеркнул, что рядом со зданием администрации Марковского муниципального округа находится школа и другие административные здания, где было повреждено остекление. Детей и сотрудников эвакуировали.
Кроме того, ВСУ одновременно нанесли удар по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа, пострадавших нет.