18 человек ранены при ударе ВСУ по зданию администрации округа в ЛНР

ВСУ ударили по администрации округа ЛНР в разгар рабочего дня, ранены 18 человек 18 человек ранены при ударе ВСУ по зданию администрации округа в ЛНР

Москва28 апр Вести.Украинские военные атаковали здание администрации Марковского муниципального округа в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Прицельный удар беспилотными летательными аппаратами был нанесен в разгар рабочего дня.

Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь говорится в заявлении главы субъекта, опубликованном в мессенджере MAX

Здание получило серьезные повреждения, работы на месте ЧП, в том числе – тушение, осложнялись угрозой повторных ударов. В настоящее время пожар ликвидирован, идет разбор завалов.

Леонид Пасечник подчеркнул, что рядом со зданием администрации Марковского муниципального округа находится школа и другие административные здания, где было повреждено остекление. Детей и сотрудников эвакуировали.

Кроме того, ВСУ одновременно нанесли удар по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа, пострадавших нет.