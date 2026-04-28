Москва28 апрВести.Здание, где располагалась территориальная избирательная комиссия (ТИК) Марковского района ЛНР, разрушено в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.
Системный администратор ТИК госпитализирован с легким ранением.
Сегодня в результате атаки БПЛА было разрушено помещение ТИК Марковского района (ЛНР)отмечается в публикации
По данным ЦИК, здание муниципальной администрации Марковского района в течение 28 апреля было атаковано трижды. Один из ударов был нанесен в разгар рабочего дня. Ранены 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Существует угроза повторных атак.
Административное здание серьезно повреждено. На месте работают пожарные и спасатели – идет разбор завалов.