ВСУ ударили по сельскому клубу и библиотеке в ЛНР

БПЛА противника атаковал сельский клуб и библиотеку в ЛНР ВСУ ударили по сельскому клубу и библиотеке в ЛНР

Москва16 июн Вести.В ночь на 16 июня, вторник, противник совершил атаку с применением БПЛА по территории Луганской Народной Республики. ВСУ ударили по сельскому клубу и библиотеке в селе Новоникольское, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

Ночью из-за вражеской атаки БПЛА в селе Новоникольское Кременского муниципального округа произошло возгорание сельского клуба и библиотеки. В результате удара в библиотеке сгорели книги, в клубе – современная техника и аппаратура говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

Отмечается, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Днем во вторник украинские БПЛА ударили по мусоровозу и водовозу Дорожно-эксплуатационного предприятия и частному дому в Рубежном. Обошлось без жертв, повреждены транспорт, выбиты окна в здании.