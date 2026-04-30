Помещение окружного избиркома в Запорожской области повреждено при атаке БПЛА Украинские БПЛА атаковали здание в Запорожской области, повреждено помещение ТИК

Москва30 апр Вести.Помещение территориальной избирательной комиссии (ТИК) №19 Михайловского муниципального округа Запорожской области получило повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

Пострадавших нет – люди успели покинуть здание.

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В налете участвовали не менее пяти беспилотников. Частично повреждено оборудование ТИК. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

За день до этого беспилотники, ударившие по зданию администрации Марковского района ЛНР, разрушили помещение ТИК. Системный администратор комиссии получил легкое ранение.