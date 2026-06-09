Москва9 июн Вести.В Запорожской области в результате массированных атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждена энергосистема. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Фиксируется высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО… Поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время Балицкий обратил внимание, что вооруженные формирования Украины не прекращают массированную атаку БПЛА на Мелитопольский городской округ.

Работают расчеты мобильных огневых групп, которые отражают атаки отметил он

При этом глава Запорожской области призвал жителей региона внимательно отнестись к личной безопасности и отойти от окон, поскольку ситуация, по его словам, "остаётся напряженной".