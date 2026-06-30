Украинские СМИ сообщили об ударе БПЛА по зданию обладминистрации Запорожья

"Страна.ua": в здание подконтрольной Киеву обладминистрации Запорожья попал БПЛА Украинские СМИ сообщили об ударе БПЛА по зданию обладминистрации Запорожья

Москва30 июн Вести.В городе Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации (ОВА), подконтрольной киевскому режиму. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Страна.ua".

Информацию также подтвердил ряд местных Telegram-каналов, основываясь на свидетельствах очевидцев и публикуя видеозаписи, предположительно, снятые недалеко от места происшествия.

По данным источников, удар был нанесен с использованием дрона типа FPV. После попадания жители города услышали громкий взрыв и наблюдали задымление в районе расположения здания.

Конкретные обстоятельства предполагаемого удара по Запорожской ОВА остаются неизвестными. Официальные комментарии от украинских структур не поступали. На момент публикации сведений о возможных жертвах или масштабе разрушений также не было.

28 июня сообщалось о раздавшихся на фоне воздушной тревоги взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье.