Москва30 июнВести.В городе Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации (ОВА), подконтрольной киевскому режиму. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Страна.ua".
Информацию также подтвердил ряд местных Telegram-каналов, основываясь на свидетельствах очевидцев и публикуя видеозаписи, предположительно, снятые недалеко от места происшествия.
По данным источников, удар был нанесен с использованием дрона типа FPV. После попадания жители города услышали громкий взрыв и наблюдали задымление в районе расположения здания.
Конкретные обстоятельства предполагаемого удара по Запорожской ОВА остаются неизвестными. Официальные комментарии от украинских структур не поступали. На момент публикации сведений о возможных жертвах или масштабе разрушений также не было.
28 июня сообщалось о раздавшихся на фоне воздушной тревоги взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье.