В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы На Украине сообщили о взрывах в городе Запорожье

Москва28 июн Вести.В подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.

В Запорожье раздались взрывы говорится в сообщении

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги объявлен в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. По итогам референдума в сентябре 2022 года регион вошел в состав России. В июне президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия контролирует 80% территории Запорожской области. При этом областной центр, город Запорожье, остается под контролем украинских войск.