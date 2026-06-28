Москва28 июнВести.Несколько взрывов прогремело в Харькове на северо-востоке Украины в воскресенье, 28 июня, сообщил телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
Рано утром телеканал сообщил о взрыве в Харькове. Также, по данным журналистов, взрыв был слышан и в Сумах.
Еще один взрыв прозвучал в Харьковеговорится в новом сообщении
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит воздушная тревога.
Ранее телеканал сообщил о взрывах, которые также на фоне воздушной тревоги прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.