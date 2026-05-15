В Харькове раздался взрыв В Харькове произошел взрыв

Москва15 мая Вести.Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины, сообщает издание "Страна.ua".

В настоящий момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее в пятницу сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе.