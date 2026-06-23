Москва23 июн Вести.Серия взрывов прогремела во вторник в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".

В Запорожье прогремели взрывы говорится в Telegram-канале СМИ

Запорожская область является регионом России, расположенным в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Как сообщал в июне президент РФ Владимир Путин, Россия контролирует около 80% территории области. Областной центр — город Запорожье — по-прежнему удерживается украинскими войсками.

Накануне, 22 июня, на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом российского МиГ-31К. По данным украинского издания "Новини.Live", сигналы тревоги звучали в том числе в Киеве. Ранее взрывы были зафиксированы в Киеве, Полтаве, Чернигове и Сумах.